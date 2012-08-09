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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 09:05 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月9日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码  发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    8/9       深   金卡股份   300349         1,500       31.00        34.37     国金证券  8/14
    8/13      深   华 鹏 飞   300350   不超过2,167        --           --       恒泰证券  8/16
    8/15      沪   新 华 龙     --     不超过6,336        --           --       安信证券  8/20
   

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日  
  *8/10   沪    隆鑫通用  (603766.SS)    *8,000          6.58        14.27     中金公司 
   --     深    泰格医药     --            --           37.88        44.05     中投证券  8/10 
   --     沪    龙宇燃油     --            --            6.50        17.11     华泰联合  8/13
   --     深    顾地科技     --            --           13.00        18.57     国信证券  8/13
   --     深    长亮科技     --            --           20.00        29.85     招商证券  8/13

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曾祥进

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