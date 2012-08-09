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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 09:32 BJT

〔台湾股市〕盘初上涨,广达和联电在公布7月销售数据后走高

路透台北8月9日电---台湾股市周四盘初上涨0.3%,广达(2382.TW)扬升2.1%,此前该公司公布7月非综合营收增长4%.

联电(2303.TW)升1.6%,该公司周三公布,7月营收为96.13亿台币,较上年同期扬升9.1%.[ID:nST0537111]

加权股价指数.TWII上涨22.07点,至7,341.87点,周三曾升至一个月高位.

金融保险类股指数.TFNI持平,台新金控(2887.TW)升0.44%,有消息称,该公司计划斥资1亿台币购买纽约人寿(New York Life)台湾分支.

台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超51.43亿台币,本月累计买超247.89亿.[ID:nST0537313](完)

--编译 肖群英;审校

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