〔台湾股市〕盘初上涨,广达和联电在公布7月销售数据后走高

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北8月9日电---台湾股市周四盘初上涨0.3%,广达(2382.TW)扬升2.1%,此前该公司公布7月非综合营收增长4%.
联电(2303.TW)升1.6%,该公司周三公布,7月营收为96.13亿台币,较上年同期扬升9.1%.[ID:nST0537111]
加权股价指数.TWII上涨22.07点,至7,341.87点,周三曾升至一个月高位.
金融保险类股指数.TFNI持平,台新金控(2887.TW)升0.44%,有消息称,该公司计划斥资1亿台币购买纽约人寿(New York Life)台湾分支.
台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超51.43亿台币,本月累计买超247.89亿.[ID:nST0537313](完)
--编译 肖群英;审校
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东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。