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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 09:35 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元测试阻力位1.2375/80

0124GMT * 欧元兑美元亚洲市场出现温和买盘,测试小时图上的阻力位1.2375/80 * 卖盘在1.2400上方出笼,阻力位在55日均线切入位1.2410 * 欧洲央行/欧洲金融稳定机构(EFSF)/欧洲稳定机制(ESM)债券购买计划围绕的不确定性带来压力 * 中长期投资大户需求和空头回补带来支撑.(完) --编译 孙茉莉;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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