美参议员敦促美俄合作消除叙利亚化学武器

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月8日电（记者 Timothy Heritage）---美国参议员、资深裁军运动人士卢格（Richard Lugar）敦促俄罗斯与美国搁置在叙利亚问题上的分歧，合作消除该国的化学武器。
卢格在莫斯科对记者称，这是他自己的提议，并没有得到官方的认可，且俄罗斯方面的初步反应冷淡。
但他表示，美俄若能合作削减叙利亚的化学武器，则能在政治及贸易关系等其他领域受益。
“我已建议两大国应高瞻远瞩，互相尊重，考虑应对叙利亚的化学武器问题，” 卢格在一家莫斯科酒店对记者说。
他谈到冷战结束及苏联解体后全球削减核武器的成效时说：“这为发展贸易关系创造了条件。”
数月来，美俄一直在叙利亚问题上存在分歧，而若能合作削减叙利亚化学武器将标志两国在化解分歧方面向前迈出一步。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。