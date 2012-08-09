《中国债券市场每日交易备忘》--8月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国一致药业( 000028.SZ )4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),深发展主承销 北京基础设施投资公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承销 安徽高速公路控股集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),国开行主承销 江苏文化创意中小企业1.5亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA+),北京银行主承销 中国航天科工集团10亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行和兴业银行主承销 ============================================================================== 二、新债上市: 国投新集( 601918.SS )5亿元一年期短融041253044,票面利率4.13% 福建锦江科技公司2亿元一年期短融041262032,票面利率6.60% 三聚环保( 300072.SZ )2亿元一年期短融041269021,票面利率6.30% 昆明钢铁集团5.9亿元一年期短融041264020,票面利率4.37% 锦江国际集团16亿元五年期中票1282275,票面利率4.48% 昆明自来水集团2亿元五年期中票1282276,票面利率5.44% 鞍钢集团50亿元三年期中票1282277,票面利率4.20% 华润医药控股30亿元五年期中票1282278,票面利率4.48% 上海徐家汇商城集团4.5亿元三年期中票1282279,票面利率5.07% 江阴市公有资产经营有限公司4亿元三年期中票1282280,票面利率6.50% 中条山有色金属集团5亿元三年期中票1282281,票面利率4.80% ============================================================================== 三、缴款: 铜仁市梵净山投资12亿元七年期固息企业债1280222,票面利率6.89% 重庆粮食集团1亿元一年期短融 江苏广电有线信息网络公司15亿元一年期短融 中升大连集团4亿元一年期短融 蚌埠玻璃工业设计研究院2亿元一年期短融 厦门国贸( 600755.SS )7亿元一年期短融 新华传媒( 600825.SS )5亿元三年期中期票据 湖南电广传媒5亿元五年期中票 步步高投资集团3亿元一年期短融 北京纺织控股5.5亿元一年期短融 中国铁物20亿元九个月期超短期融资券 ============================================================================== 四、还本付息: 武汉钢铁集团公司70亿元一年期短期融资券1181348到期兑付,票面利率5.71% 上虞市交通投资公司8亿元15年期固息债078042付息,票面利率5.73% 德州德达城建投公司7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080089付息,票面利率5.71% 中国铝业( 2600.HK )( 601600.SS )10亿元五年期中票1082132付息,票面利率3.86% 国开行200亿元10年期固息金融债110244付息,票面利率4.90% 财政部代发220亿元五年期地方债119104付息,票面利率4.12% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国官方研究机构--国家信息中心副主任李凯称,中国经济增速下滑趋稳并出现适当回 升迹象,经济增速有望在三季度企稳,并在四季度回升,料全年国内生产总值(GDP)增速有望超 过8%.[ID:nSB1715844] --中国发改委、住建部、国土部等多部委组成的督查组近日陆续回京,督查情况将于近期 形成报告并上报国务院.业界认为,若楼市出台新政,则将在以强化现有政策执行为主的同时, 推出部分新的调控手段.出台时机则很可能避开"金九银十"的交易旺季,在本月内落定. --多家分析机构认为,考虑到居民消费价格指数(CPI)同比涨幅持续走低等因素,此轮调价 延迟的可能性不大,预计10日汽柴油调价将即时调整,上调幅度可能为每吨450元人民币左右. --国家统计局今日将公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.1%) 7月居民消费价格指数(CPI) (6月为2.2%) 1-7月城镇固定资产投资 (1-6月为20.4%) 7月社会消费品零售总额 (6月为13.7%) 7月工业增加值 (6月为9.5%) 7月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关8/10公布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差317.3亿美元) 国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽/刘昕; 审校 丁淑琴/李宏薇