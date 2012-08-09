〔伦敦奥运〕博尔特200米或将创造历史

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月9日电---如果周四晚上博尔特（Usain Bolt）在男子200米成功卫冕，那么他将成为奥运史上第一位成功卫冕两项冠军的短跑运动员。这无疑将是田径比赛开赛七天以来的最高潮。

25岁的博尔特来到伦敦后曾表示，自己希望在100米和200米项目上卫冕，造从而就属于他自己的一个田径体坛传奇。在周日，他已经将这项大业完成了一半。

男子200米一直以来都是博尔特最喜欢的项目。由于博尔特在周三的半决赛中只跑出了20.18秒的成绩，有人就声称他创下的19.19秒纪录已经是无法逾越的了。

队友布雷克（Yohan Blake）曾在牙买加国内的选拔赛上力挫博尔特，他曾经跑出的19.26秒是这个项目历史上第二好的成绩。这一次，他以预选赛最好成绩（20.01秒）晋级，并且有望拿到比在百米跑上的那枚银牌更好的成绩来。

博尔特不可战胜的光环在选拔赛中受挫，而鲁迪沙（David Rudisha）却依旧对男子800米项目占有绝对的霸主地位。后者在800米项目的取胜几乎已经被打上了保票。

这位肯尼亚名将在两年中试图打破自己1分41秒01世界纪录的努力都付诸东流。但是，如果伦敦的阴雨天气不在周四捣乱，他是很有可能做到的。

可是，在男子三级跳远项目上却不存在这样一枝独秀的局面。但是，世界冠军泰勒（Christian Taylor）和自己的美国队友、世界室内锦标赛冠军、周六的跳远铜牌获得者科拉耶（Will Claye）着实称得上沙坑赛场中金牌的有力争夺者。

女子标枪世界纪录保持者Barbora Spotokova几乎站在了2006年以后所有的大型比赛的领奖台上。她对于卫冕信心十足，更不要提她还在预选赛中已经投出了第一远的好成绩。

周四将决出的第五枚也是最后一枚金牌将产生于十项全能项目。金牌将在110米跨栏、铁饼、撑杆跳、标枪和1,500米比赛完后决出胜负。

世界纪录保持者、美国选手伊顿（Ashton Eaton）很可能成为最后的赢家。在周三的五项比赛之后，他目前领先同胞Trey Hardee高达220分。（完）