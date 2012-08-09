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货币新闻 | 2012年 8月 9日 星期四 10:24 BJT

〔韩国经济〕通胀维持低位,但原油和谷物价格构成风险--央行

路透首尔8月9日电---韩国央行周四称,通胀维持低位,但油价和谷物价格构成风险.(完)

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