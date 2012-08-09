《热点透视》渣打银行股价已经跌得够深了

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 兰秀娟

路透伦敦8月8日电---渣打银行(STAN.L)股价已经跌得够深了.纽约州监管者指控渣打破坏美国对伊朗的制裁,并威胁要吊销渣打牌照,导致渣打的市值蒸发掉近四分之一.渣打不受经济和监管风暴影响的形象,将很难重建.但渣打在新兴市场的地位,以及挥之不去的收购臆测,应会支撑股价.

对于纽约州金融局指控渣打,投资人的震惊反应一点也不奇怪.金融局指控渣打隐匿价值2,500亿美元的伊朗交易,渣打可能面临巨额罚款.更糟的是,金融局有权暂时或永久吊销渣打在纽约州的运营牌照.这将重创渣打批发银行业务,而渣打2012年上半年的营业利润有四分之三来自这个业务.

此外,美国当局之前亦曾对其他外资银行采取过严厉的惩戒:纽约检察官就曾在1995年将日本的大和银行踢出美国.鉴于美国总统大选日益临近,有关美国对伊朗政策的辩论如火如荼,加上仇视银行界人士的情绪,确实有遭到政治性惩罚的风险.

但是,从渣打的辩解角度来看,必须要强调,是渣打主动覆核了与伊朗的交易,并将结果交给了当局.渣打坚称,可疑交易涉及的金额仅为1,400万美元,小于其他违规银行所涉及的金额,这些银行也仅仅是受到了罚款的惩戒.此外,纽约州金融局的指控似乎并没有事先知会美国联邦储备理事会(美联储,FED)等监管机构,这也惹怒了这些机构.这样看来监管机构不太可能会联手发动攻击.

在爆发上述指控之前,渣打擅于避开监管和经济风险的声誉,使股价享有估值溢价.失去这份溢价,可以解释一部分渣打市值下滑的速度和规模.渣打很难重返之前的溢价水平.即使8月8日盘初渣打股价反弹了7%,以瑞士信贷的预测数字来看,渣打股价也只比2012年净值高一点点.

对于一家今年股东权益报酬率(ROE)料达12%、业务遍布亚洲、非洲和中东许多快速发展地区的银行来说,这样的股价实在不算贵.再考虑到,如果持有渣打18%股权的淡马锡控股决定出售持股,使渣打成为收购目标的可能性,由此看来,渣打股价在这起事件的最艰难时刻或许已经过去了.(完)