《即时观点10》中国7月CPI低于2%符合预期,为政策放松提供空间

路透北京8月9日电---中国国家统计局周四公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,略高于路透调查中值1.7%,但为2010年1月以来最低.

当月工业生产者价格指数(PPI)同比降2.9%,路透调查中值为下降2.5%.

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主要数据:

--7月CPI同比上涨1.8%(路透调查中值为上涨1.7%),6月为上涨2.2%

--7月PPI同比下降2.9%(路透调查中值为-2.5%),6月为下降2.1%

--7月CPI环比上涨0.1%,PPI环比下降0.8%

--7月CPI中的食品价格同比上涨2.4%

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以下为市场人士的评论:

--日信证券宏观策略部副总监 陈乐天:

7月CPI基本符合预期,略高于路透调查中值(1.7%)、符合我们预期(1.8%).但其中的结构性变化值得警惕:食品环比下降0.1%,非食品环比上涨0.2%；消费品环比下降0.1%,服务项目环比上涨0.6%.由于非食品价格季节性波动要小于食品价格,以及服务业劳动密集型特征导致生产率提升慢于制造业,因而这种结构性变化暗示当前价格增速下滑的基础并不牢固,中长期价格上涨的压力仍然存在,如劳动力及其他要素成本上升推动.

从非食品内部分项来看,价格上涨主要是有娱乐教育文化用品及服务(0.8%)和居住类(0.5%)所主导,这其中有季节因素作用,如暑期旅游升温导致旅游价格环比5.0%;也有价格改革因素,水、电、燃料环比上涨1.4%.但也必须看到,若没有成品油价格下降的带动(车用燃料及零配件环比下降3.7%),非食品可能上涨更多.因而,从当前的价格增速下降中,要看到长期价格上升的内在趋势.

PPI低于路透调查中值(-2.5%)及我们预期(-2.2%).价格环比下降加快,主要是生产资料推动(环比下降-1.0%).这表明6月份以来的固定资产投资回升,尚没有带动实体经济中有效需求的回升,这可能与7月天气有关,预计8月份这一局面会改善.

--民生证券宏观经济分析师 张磊:

7月CPI同比降至1.8%,环比上涨0.1%,结束了三个以来环比负增长,其中非食品部分价格变化对环比贡献较为明显.CPI同比回落幅度基本符合预期.CPI同比回落主要受翘尾影响,从环比变化趋势看,8月份或受降水天气等多重因素影响,食品价格环比回升,猪肉价格则会受猪粮比约束和消费淡季结束而逐步回升,但从同比变化看,8月CPI同比依然维持回落态势,同比增幅在1.6%-1.7%.

--法国巴黎银行驻北京经济学家 彭垦:

受非食品价格的影响,通胀率略微高于预期.而PPI低于预期,主要因为投入价格、矿业等因素影响.这跟我们观察到的情况也很一致:消费相对有韧性,工业活动仍然受到去库存的拖累.

调整存款准备金率在目前是流动性管理的一种手段,即使下调存准率,我认为也没必要太过乐观.因为目前资本、外汇流入越来越少,央行不再有必要保持高额存款准备金来对冲.

另一角度看,如果央行不降存准率或者新注入流动性,就相当于收紧货币政策,若央行提供流动性,政策属于中性.

货币政策能发挥的作用是有限的.如果三季度末情况没有改善,可能会再有一次降息.我预计年内剩余时间还有两次下调存准.

--国泰君安宏观分析师 姜超:

7月CPI同比涨幅较6月回落,主要受食品价格影响,预计8月会回到2.0%,因最近天气恶劣蔬菜价格回升.

PPI下月也可能见到环比企稳,同比下降3.1%,因煤价钢价最近有企稳迹象,油价也可能上调.

预计全年CPI同比涨幅在2.5-3.0%直接,PPI为负.也就是说工业品价格有通缩迹象,但消费者物价指数维持温和通胀.

这样的物价数据不会成为决策层进一步政策宽松的障碍,但也要看下午的工业投资等数据,如果经济没有那么差的话,就没必要再进一步降息或将存准.

--野村证券驻香港经济学家 张智威:

数据为政策放松提供了更多空间.目前CPI很可能低于官方既定的4%的全年目标的趋势已相当明朗,因而今年政府的政策重点会明确的落在稳增长上.

PPI符合预期,仅略低于一致预估.且其与CPI所反映出的情形一致,即政府短期内已无需担忧通胀.我们认为,中国将再度下调一次存款准本金率,可能最早本月,但不会降息.

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:

预计中国整个三季度的平均CPI都将在2%以下的水平徘徊,形成全年底部.其中在翘尾因素的作用下,8月和9月的环比涨幅可能将稍上升,但不会很快,总体通货膨胀的趋势将呈现较平缓,暂无通货紧缩迹象.预计随着翘尾因素的消失和经济的逐步回暖,四季度CPI会反弹到2%以上水平.

政策空间上,预计年内还有两次下调存准的机会,且仍维持利率下调一次的判断.调利率的时间窗口最可能发生在本月,因若后期经济出现反弹,必要性将大大降低.不过目前只能说,我们预计减息的可能性会超过50%,这其中还有一些不确定因素.这主要包括,中央银行的季度货币政策报告提出8月份通货膨胀或回升;另外房价连续两个月反弹,将为调控带来压力.

--中银国际董事总经理、资深经济学家 程漫江:

CPI基本符合预期,PPI略低一些,说明整体经济还是比较差.

预计7月、8月可能是全年CPI的低点,之后还是会逐渐反弹.主要是因为粮食情况比较特殊,此前还有媒体报导传成美国可能停止玉米的出口,所以未来物价还是会向上走.

PPI降幅较大,根源还是产能过剩引发的周期性调整.像黑色金属、有色金属等商品价格应该说不是很容易回升.预计未来PPI可能会有小的反弹,但总体止跌回升目前还看不到.

总体上看,降准在预期范围内,关键是看降几次的问题.至于降息还是有些分歧,但(我们)预计年内再降一次利率还是有必要的.

--西班牙对外银行驻香港亚洲首席经济学家 STEPHEN SCHWARTZ:

我们之前预计7月CPI同比上涨1.8%.但PPI比我们预期以及上月的稍低.这主要反映了原材料价格下滑,也不算很大的意外.

我认为,未来数月通胀压力会减小,理论上看,PPI传导到CPI有一定的时滞.CPI到今年年底都会维持在低位.预计年底大约在3%,远低于中国政府4%的目标.这就给了决策者更多刺激经济增长的空间.

我们将关注下午公布的生产、投资和消费数据,判断工业生产活动是否回暖或企稳.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

7月CPI基本符合预期,食品类环比价格仍处下跌趋势,主要受肉食品和水产品下跌影响,食品同比上涨均值比历史均值低,下跌有基数原因;非食品价格上涨是近三个月的新高,后期油价和大宗商品上涨,非食品价格未来几个月稳定上涨态势.

预计7月CPI会是年内新低,8月会略有回升,在1.9%左右.四季度CPI预计也不会太高,总体水平在2.3%左右.全年在2.7%左右.

PPI比预期跌幅略高,跟需求不振有很大关系.原油最近涨了一些,其它原材料和钢材铁矿石还是比较低迷,PPI仍有下跌趋势,但大幅下跌趋势会放缓,随着国内刺激政策起效,工业品的需求会上升,预计PPI全年在-1%左右.

--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:

CPI符合我们预期,预计三季度都将维持在2%以下的低位,四季度后两个月可能小幅上升,在2.3-2.4%,全年能保持在3%以下,年内通胀不会是影响经济运行和宏观决策的主要因素了.

PPI数据仍不太好,说明7月宏观经济可能仍在底部徘徊.