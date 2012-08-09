〔企业结盟〕中国万向集团拟收购美国A123 Systems的多数股权

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透8月8日电---美国电池制造商A123 SystemsAONE.O周三表示,中国汽车零部件生产商万向集团希望购得该公司80%的股权.A123 Systems三年前从美国政府获得了2.49亿美元的绿色技术拨款.
A123称,万向集团计划向其投资4.5亿美元.
A123为混合动力和电动汽车生产高科技汽车电池.基于奥巴马政府鼓励发展绿色技术的计划,该公司在2009年得到联邦拨款.
美国电动和混合动力汽车的需求疲弱,给A123等电池供应商带来财务压力.美国电动汽车电池制造商Ener1去年1月申请破产保护,该公司曾获得1.185亿美元的联邦拨款.
A123执行长David Vieau称,与万向进行的任何交易都必须获得中美双方政府监管机构通过.
Vieau周三对投资者表示,与万向达成协议将"让我们与汽车和清洁技术行业中一个成功的全球大品牌实现结盟."
万向执行长鲁伟鼎在声明中称,此交易将"帮助公司在国内外扩大产能."
Vieau周三表示,其公司希望在中国市场取得良好发展.在政府主导下,中国的电动和混合动力汽车市场正在扩张.
A123指出,交易料在年底前完成,快速注入资金将助其渡过未来的几个月.
万向在中国杭州设有一家电动汽车子公司,并在美国伊利诺伊州埃尔金设有子公司.该集团向中国多家大型汽车制造商提供汽车零部件.万向是一家非国有大型企业,年营收超过130亿美元.
A123与德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)、中国上汽集团(600104.SS)和美国初创企业Fisker Automotive签有电池供应合同,并将向通用汽车(GM.N)即将推出的雪佛兰Spark电动汽车提供电池.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。