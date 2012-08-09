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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 10:05 BJT

〔金属期市〕中国通胀数据提振铜价上扬,关注中美其它经济数据

路透上海8月9日电---铜价周四上涨,其中沪铜触及一周高位,因最大的铜消费国中国公布通胀数据优于预期.

投资者仍在等待稍晚将公布的中美两国经济数据,来寻觅全球经济体质和全球金属需求方面的线索.

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