〔日本债市〕受逢低买盘推动上涨,关注日本央行会议

路透东京8月9日电---日本公债价格周四上扬,因在税率改革党派之争引发的忧虑缓解之际,投资者逢低买入公债,上日指标10年期日本公债收益率(殖利率)一度触及五周高位.

10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC小跌2.5个基点至0.770%,三日来首现下跌.10年期日债期货2JGBv1升21个跳动点至144.13.