〔新闻稿〕中国7月CPI同比上涨1.8%,环比上涨0.1%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周四公布的2012年7月份居民消费价格变动情况新闻稿全文)
2012年7月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.8%。其中，城市上涨1.9%，农村上涨1.5%；食品价格上涨2.4%，非食品价格上涨1.5%；消费品价格上涨1.7%，服务项目价格上涨2.0%。1-7月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨3.1%。
7月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村持平（涨跌幅度为0）；食品价格下降0.1%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格下降0.1%，服务项目价格上涨0.6%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况
7月份，食品价格同比上涨2.4%，影响居民消费价格总水平同比上涨约0.78个百分点。
其中，鲜菜价格上涨8.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.21个百分点；水产品价格上涨6.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.17个百分点；鲜果价格上涨8.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.15个百分点；粮食价格上涨3.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.09个百分点；油脂价格上涨5.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.07个百分点；肉禽及其制品价格下降6.1%，影响居民消费价格总水平下降约0.48个百分点（猪肉价格下降18.7%，影响居民消费价格总水平下降约0.71个百分点）；蛋价格下降6.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.06个百分点。
烟酒及用品价格同比上涨3.1%。其中，酒类价格上涨6.8%，烟草价格上涨0.5%。
衣着价格同比上涨3.3%。其中，服装价格上涨3.6%，鞋类价格上涨2.3%。
家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.9%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨10.0%，耐用消费品价格上涨0.3%。
医疗保健和个人用品价格同比上涨1.8%。其中，中药材及中成药价格上涨3.7%，医疗器具及用品价格上涨2.3%，医疗保健服务价格上涨0.7%，西药价格上涨0.5%。
交通和通信价格同比下降0.9%。其中，通信工具价格下降11.8%，车用燃料及零配件价格下降4.4%，交通工具价格下降0.8%，车辆使用及维修价格上涨4.5%，城市间交通费价格上涨1.4%。
娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨0.4%。其中，旅游价格上涨2.4%，文娱费价格上涨1.6%，教育服务价格上涨1.5%，文娱用耐用消费品及服务价格下降5.5%。
居住价格同比上涨2.1%。其中，住房租金价格上涨3.1%，水、电、燃料价格上涨2.5%，建房及装修材料价格上涨0.5%。
据测算，在7月份1.8%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.9个百分点，新涨价因素约为0.9个百分点。
二、各类商品及服务价格环比变动情况
7月份，食品价格环比下降0.1%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.04个百分点。其中，水产品价格下降0.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.02个百分点；蛋价格下降2.3%，影响居民消费价格总水平下降约0.02个百分点；猪肉价格下降0.3%，影响居民消费价格总水平下降约0.01个百分点；鲜菜价格上涨0.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.01个百分点。
7月份，非食品价格环比上涨0.2%。其中，娱乐教育文化用品及服务、居住、家庭设备用品及维修服务、烟酒及用品、医疗保健和个人用品价格分别上涨0.8%、0.5%、0.2%、0.1%和0.1%，衣着、交通和通信价格分别下降0.5%和0.4%。娱乐教育文化用品及服务中，旅游价格上涨5.0%。居住中，水、电、燃料价格上涨1.4%。(完)
--整理 赵红梅; 审校 林高丽