《焦点》中国经济料呈"L型"复苏,通胀快速回落为政策放松腾挪空间(更新版)

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* 工业和消费增速创出多年低点,投资持稳

* 经济仍在下行通道中,但三季度触底概率大

* "L型"复苏:缓慢而温和

* 通胀快速下行提供货币宽松空间

* 降准仅是时间问题,降息前景尚不明朗

作者 乔艳红

路透北京8月9日电---面对结构转型之艰难,中国经济未来有望呈现"L型"的复苏之路,即温和且缓慢.

最新公布的7月数据显示,工业生产和消费增速均创出多年新低,表明经济仍在下行通道中.而政府此前推出的宽松政策要传导到实体经济恐怕需要更长时间,预计中国经济三季度触底概率较大.

而通胀持续快速回落,为政策面进一步放松腾挪空间.业内人士认为调降存款准备金率仅仅是时间问题,年内仍有2-3次下调空间,8月再降的概率较大;但鉴于近期房地产销售回暖和部分地方房价反弹带来掣肘,分析师对是否需要进一步降息的看法存在分歧.

"工业、投资和消费整体与6月差别不大,感觉经济仍在触底,至少没有明显触底反弹的迹象,估计三季度触底的概率比较大,"安信证券宏观分析师尤宏业称.

他认为,数据没有太大变化,政策料也大体维持以前的基调,考虑到流动性偏紧,降准仍有可能,但其他政策窗口现在还看不出来,需要继续观察.

上海证券首席宏观分析师胡月晓也指出,经济放缓的影响已到经济体系全角落,经济底部阶段已经来临.他在最新报告中用"见底不反转"来描述中国未来经济前景,换句话说既是"GDP见底后将呈平稳走势,不会重演09年的大幅反弹走势".

而摩根大通首席中国经济学家朱海斌此前发布中国经济展望报告时,亦对媒体表示,预计中国经济下半年会有一个比较小幅的回升,但基本上会维稳.

"从同比的增长速度来说,今年是一个L型,或者加上明年是一个U型的增长曲线,"他说.该投行对中国今年全年成长率预估为7.7%,三四季度分别为7.6%和7.5%.

中国国家统计局稍早公布,7月规模以上工业增加值同比增长9.2%,低于路透调查中值9.8%,为2009年5月以来新低,亦为连续第四个月维持个位数增长;社会消费品零售总额同比增长13.1%,低于路透调查中值13.7%,创2006年2月以来新低;1-7月固定资产投资同比增长20.4%,低于路透调查中值20.5%.

统计局今日上午已经公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,为2010年1月以来最低;环比上涨0.1%.当月工业生产者价格指数(PPI)同比降2.9%,为连续五个月负增长;环比亦下降0.8%.

受中国将出台更多刺激政策预期激励,中国股市沪综指.SSEC今日收升0.6%至近三周新高,亦为连续第五个交易日上扬;国际黄金XAU=小涨,伦敦布兰特原油LCOc1则突破每桶112美元.

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欲览中国CPI和PPI相关图表,请点击链接(r.reuters.com/far89s)

欲览中国工业增加值相关图表,请点击链接(r.reuters.com/dus89s)

**经济三季度触底概率较大**

统计局数据显示,从环比来看,7月工业、投资和消费仍录得小幅增长,分别为0.66%、1.42%和1.05%.

此外,从固定资产投资到位资金来看,1-7月到位资金同比增长17.2%,增速比1-6月份提高0.2个百分点;其中,国家预算资金增长30.5%,增速提高3.8个百分点.这些都表明,此前"稳增长"尤其是促投资的举措正在加快推进.

IHS GLOBAL INSIGHT驻北京经济学家ALISTAIR THORNTON在解释7月数据缘何如此疲弱时称,"政府已释放出在刺激措施方面采取更激进举措的讯号,通过国家发改委及地方政府层面做出了更多行动,但这些尚未流入实体经济."

西南证券首席经济学家王剑辉预计,随着前期政策逐步发挥作用,且财政政策将给予更大支持,加上四季度若有减免部分行业企业所得税的政策出台,以帮助企业渡过低迷,那么这些都将加速经济企稳,并带动部分指标于年底回升.

"我们仍相信目前大致处于宏观数据的底部区域.随着固定资产投资的企稳回升,后续月份应该能看到工业的环比回升,"浙商证券宏观经济分析师郭磊称.

他并进一步从短周期和长周期两个方面来解释说,短周期是库存和需求驱动,长周期是资本更替及资源重组驱动,此前市场一致预期是长周期会长期处于下滑期,但不会对短周期拖累太严重,短周期的周期性复苏应该是主逻辑.但目前来看,这一看法略微乐观,长周期的硬着陆所带来的影响还是超出预期的.

7月底中央高层会议上再次强调,要把稳增长放在更加重要的位置.而在房地产调控维持偏紧的政策基调下,适当加快基础设施投资成为稳增长的重要措施,这从发改委等部门近几个月加快基建审批速度即可窥出.

而中国官方研究机构--国家信息中心副主任李凯亦认为,中国经济增速下滑趋稳并出现适当回升迹象,经济增速有望在三季度企稳,并在四季度回升,料全年国内生产总值(GDP)增速有望超过8%.[ID:nSB1715844]

**CPI三季度有望见底**

受经济增速下行,食品价格回落,以及翘尾因素影响.2012年以来中国CPI持续走低.但分析师预计三季度将是中国CPI的年内低点,四季度预计会反弹至2%以上水平.而PPI也将慢慢趋缓.

这是因为,中国资源价格改革进一步推进,以及农副产品价格的高波动性,意味着当前价格增速下滑的基础并不牢固.且因劳动力及其他要素成本上升,中长期价格上涨的压力仍然存在.

"预计整个三季度平均CPI都将在2%以下的水平徘徊,形成全年底部.其中在翘尾因素作用下,8月和9月的环比涨幅可能将稍上升,但不会很快,"花旗集团中国高级经济学家丁爽称,总体通货膨胀的趋势将呈现较平缓,暂无通货紧缩迹象.

统计局数据显示,中国7月食品价格上涨2.4%,仍是推高通胀的主要力量.非食品价格在经过两个月持平后,7月环比上涨0.2%,同比升1.5%.交通银行最新报告指出,这与前期各地积极推进居民用户资源品价格改革的举措有较大关联,未来需密切关注新涨价因素的抬头.

"CPI符合我们预期,预计三季度都将维持在2%以下的低位,四季度后两个月可能小幅上升至2.3-2.4%,全年能保持在3%以下,"交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟称,年内通胀将不再是影响经济运行和宏观决策的重要因素.

至于降幅超出预期的PPI走势,国开证券宏观经济分析师杜征征指出,这跟需求不振有很大关系.PPI仍有下跌趋势,但大幅下跌趋势会放缓.他预计,随着国内刺激政策起效,工业品的需求会上升,预计PPI全年在-1%左右.

中国央行日前发布的二季度货币政策报告中,对通胀的措辞也发生变化,从一季度报告中的"物价涨幅总体保持回落态势,但并不稳定,对未来物价上行风险也需关注",变成二季度的"物价形势大体平稳,未来走势取决于国内外环境和总需求状况".

**降准仅是时间问题**

为了遏制经济放缓,中国央行年初以来已经两次降息,并有限放开存款利率上浮和贷款利率下浮空间,进一步推进利率市场化,最近一次降息在7月6日;央行同时还两度调降存准,最近一次在5月18日,将准备金率降至20%,但仍处在较高水平.

中国国际经济交流中心研究员王军指出,疲弱的数据表明前期出台的稳增长举措尚不足以使经济企稳,仍在下行通道中.后续力度应该加大,尤其货币政策方面应尽快降存准.