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货币新闻 | 2012年 8月 9日 星期四 10:24 BJT

〔新闻稿〕中国7月PPI同比下降2.9%,环比下降0.8%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周四公布的2012年7月份工业生产者出厂价格(PPI)变动情况新闻稿全文)

　2012年7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%，环比下降0.8%。工业生产者购进价格同比下降3.4%，环比下降0.8%。1—7月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.0%，工业生产者购进价格同比下降0.8%。

　　一、工业生产者价格同比变动情况

　工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.9%，其中，采掘工业价格下降6.2%，原材料工业价格下降4.5%，加工工业价格下降3.4%。生活资料价格同比上涨0.4%，其中，食品价格上涨0.8%，衣着价格上涨1.9%，一般日用品价格上涨0.6%，耐用消费品价格下降1.2%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降9.1%，黑色金属材料类价格下降7.7%，化工原料类价格下降6.0%，燃料动力类价格下降1.7%，木材及纸浆类价格下降0.1%。

　　二、工业生产者价格环比变动情况

　工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比下降1.0%，其中，采掘工业价格下降3.7%，原材料工业价格下降1.5%，加工工业价格下降0.5%。生活资料价格持平（涨跌幅度为0），其中，食品、衣着和耐用消费品价格均持平，一般日用品价格下降0.1%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比下降0.4%，黑色金属材料类价格下降1.0%，化工原料类价格下降1.1%，燃料动力类价格下降2.2%。(完)

--整理 赵红梅; 审校 曾祥进

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