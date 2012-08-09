〔新闻稿〕中国7月PPI同比下降2.9%,环比下降0.8%--国家统计局

国际油市：俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平
2月天然气产量为585.3亿立方米，或每日20.9亿立方米；1月为661.1亿立方米。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
(以下为中国国家统计局周四公布的2012年7月份工业生产者出厂价格(PPI)变动情况新闻稿全文)
2012年7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%，环比下降0.8%。工业生产者购进价格同比下降3.4%，环比下降0.8%。1—7月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.0%，工业生产者购进价格同比下降0.8%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.9%，其中，采掘工业价格下降6.2%，原材料工业价格下降4.5%，加工工业价格下降3.4%。生活资料价格同比上涨0.4%，其中，食品价格上涨0.8%，衣着价格上涨1.9%，一般日用品价格上涨0.6%，耐用消费品价格下降1.2%。
工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降9.1%，黑色金属材料类价格下降7.7%，化工原料类价格下降6.0%，燃料动力类价格下降1.7%，木材及纸浆类价格下降0.1%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比下降1.0%，其中，采掘工业价格下降3.7%，原材料工业价格下降1.5%，加工工业价格下降0.5%。生活资料价格持平（涨跌幅度为0），其中，食品、衣着和耐用消费品价格均持平，一般日用品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比下降0.4%，黑色金属材料类价格下降1.0%，化工原料类价格下降1.1%，燃料动力类价格下降2.2%。(完)
--整理 赵红梅; 审校 曾祥进
2月天然气产量为585.3亿立方米，或每日20.9亿立方米；1月为661.1亿立方米。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透东京3月2日 - 日本公债价格周四大多下跌，受美国公债下滑和日本股市上扬影响，但10年期日债标售获得强劲需求，为市场提供了支撑。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 涨0.5个基点至0.065%，10年期日本公债期货 午后涨0.03点至150.50，早盘收盘报150.38。 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率 触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 那些预期也提振美元兑日圆，从而帮助日本股市日经指数 升至14个月高点，损及固定收益资产的吸引力。 日本财务省发售2.4万亿日圆的10年期公债，票息0.1%，约49.6521%以最低价100.13得标。 此次标债投标倍数为3.74，高于上次的3.62，暗示需求较强劲。 超长天期债券表现落后，因担心日本央行在购债操作中可能削减超长券种的购买。
0448GMT * 亚洲盘持平，此前在隔夜市场上涨0.5% * 通胀及就业数据受到关注 * 动能研究显示正面，5日、10日、20日移动均线筑底--格局略偏多 * 2017年跌势的38.2%回档位0.8575面临压力--若收高于此处之上，将看涨 * 伦敦盘低点0.8510以及稍早时的高点0.8590分别构成第一道支撑/阻力位 * 图表http://reut.rs/2lYGWmd (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)