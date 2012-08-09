白宫官员称不排除在叙利亚设禁飞区

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月8日电---美国总统奥巴马的高级反恐顾问John Brennan周三称，不排除在叙利亚部分地区最终设立禁飞区。
美国部分共和党人士对奥巴马对叙利亚危机的处理感到不满，他们一直主张国际社会设立禁飞区，以阻止叙利亚战机在指定区域行动，以及更直接地武装叙利亚反对派。
美国迄今拒绝向叙利亚反对派直接提供武器，因美国官员称很难区分不同的派别以及他们代表谁。华府将主要工作放在提供人道主义援助、通讯设备和其他非致命性支援上。
Brennan称，“美国政府总是先观察形势，关注可能出现的各种情形，然后再据此考虑应该准备什么样的应急计划来应对具体情况。”
当在美国外交关系协会被问及禁飞区的问题时，Brennan答道，“我不记得总统曾说过有什么事是不在考虑范围之内的。”
目前，奥巴马政府正日益增加对叙利亚反对派的支持，并加紧为后阿萨德时代做准备。（完）
--编译：程芳 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。