白宫官员称不排除在叙利亚设禁飞区

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月8日电---美国总统奥巴马的高级反恐顾问John Brennan周三称，不排除在叙利亚部分地区最终设立禁飞区。

美国部分共和党人士对奥巴马对叙利亚危机的处理感到不满，他们一直主张国际社会设立禁飞区，以阻止叙利亚战机在指定区域行动，以及更直接地武装叙利亚反对派。

美国迄今拒绝向叙利亚反对派直接提供武器，因美国官员称很难区分不同的派别以及他们代表谁。华府将主要工作放在提供人道主义援助、通讯设备和其他非致命性支援上。

Brennan称，“美国政府总是先观察形势，关注可能出现的各种情形，然后再据此考虑应该准备什么样的应急计划来应对具体情况。”

当在美国外交关系协会被问及禁飞区的问题时，Brennan答道，“我不记得总统曾说过有什么事是不在考虑范围之内的。”

目前，奥巴马政府正日益增加对叙利亚反对派的支持，并加紧为后阿萨德时代做准备。（完）