《国际主要央行公开市场操作一览》--8月9日

路透上海8月9日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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8/8 买入公债 19.46 02/15/2036-05/15/2042

8/7 买入公债 44.71 08/15/2018-05/15/2020

8/6 买入公债 46.46 08/15/2020-05/15/2022

8/3 卖出公债 -77.99 01/15/2013-04/30/2013

8/2 买入公债 18.30 02/15/2036-05/15/2042

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示,欧债危机对美国的影响"非常大",影响到美国的出口,令美国经济放缓;对此的担忧导致金融市场动荡.利率处于低位是因美国经济复苏仍然脆弱,降低利率旨在使就业和成长恢复至更为正常的水平[ID:nSB1712650]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/8 七天期反向交易 70.00亿美元 0.64%(固定利率)

8/7 七天期反向交易 1,334.26 0.75%(固定利率)

35天期反向交易 251.80 0.75%(固定利率)

七天期定期存款 -2,115.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)上周四暗示,可能再度开始购买公债以降低西班牙和意大利节节攀升的举债成本.但是欧洲央行为此设置的前提条件,以及内部关键的德国委员表示反对,让市场感到失望.[ID:nSB1705606]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 34,920

上周三 36,730

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当期变化 -1,810

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行周四维持货币政策不变,但下调对出口和产出的评估,显示其担忧全球经济放缓对该国经济的冲击.[ID:nSB1715452]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持平,韩国央行未持续降息,让押注台湾央行跟进重启调降代收隔拆利率的预期落空,RP利率仍在既有区间不变,市场资金尚称宽裕.[ID:nST0537545]

--台湾央行周三公布,当日共发行2,283.9亿台币存单,相较存单到期金额2,570.4亿,存单发行余额减少286.5亿.[ID:nST0537201]

--台湾央行周二公布,当日共发行722亿台币存单,相较存单到期金额237亿,存单发行余额增加485亿.[ID:nST0536715]

--台湾央行周一公布,当日含1,000亿台币364天期存单交割,共发行4,508亿台币存单,与存单到期金额恰好持平.[ID:nST0536297](完)

--整理 冉莹; 审校 丁淑琴

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]