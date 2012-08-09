〔中国新债〕国开行下周二将第三次增发28-32期固息债,总额至多300亿

路透上海8月9日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(14日)第三次增发今年第28-32期五期固息债,期限包含一年、三年、五年、七年和10年,增发总额至多300亿元人民币.

刊登在中国债券信息网的公告显示,一年期债增发量不超过50亿元,三年、五年和七年期增发上限均为60亿元,10年期增发行量不超过70亿元.

本次增发中,除七年期品种采用多种价格(美国式)招标方式外,一年、三年、五年和10年债均采用单一价格(荷兰式)招标方式.上述债券均不设立基本承销额,上市后同对应的原债券合并交易.

国开行7月3日首次发行了第28-32期固息债,期限为一、三、五、七和10年,票面利率分别为2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%.该行并称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.

上述五期债为国开行今年第28期至32期金融债的第三次增发债.具体条款如下:

第28-32期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一年不超50亿元,三/五/七年不超60亿元,

10年不超70亿元

票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%

招标时间 8月14日9:30-10:30(一/三/五年期)

8月14日9:30-11:10(七/10年期)

招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式)

七年期多种价格(美国式)

缴款日 8月20日

起息日 7月9日

分销期 8月15日-20日

上市日 一年期为8月22日;三至10年期为8月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

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