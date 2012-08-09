〔美国个股〕花旗试行"止赎转租赁"计划

标题新闻：日本首相称不会限制防卫预算在GDP的1%以下，新年度支出将增至纪录高位5.1万亿日圆
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(本文由路透中文网编译提供)
路透8月8日电---花旗集团(C.N)抵押贷款部门称，正在试行一项计划，即向无力偿还房款的房主出租房屋，而非启动止赎程序、将房主赶出门外。
根据此项计划，500名借款人可向花旗移交房屋契约，花旗则提供租约，借款人可将房屋租回，月租低于之前的还款额。
花旗抵押贷款部门执行长达斯(Sanjiv Das)在声明中表示：“除了帮助那些家庭保住房子外，该计划也有助于社区稳定和振兴，对国家的经济复苏至关重要。”
该计划将在美国受房屋止赎危机影响最严重的六个州试行，包括亚利桑那州、加利福尼亚州、德克萨斯州、佛罗里达州、内华达州和佐治亚州。
适用该项目的借款人需具备以下条件：欠款超过房屋价值，拖欠还款超过120天，有能力支付租金。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透上海3月2日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7日)发行不超 过220亿元人民币三期固息债，期限一年、五年和10年。其中招标发行总额上限为190亿元， 商业银行柜台分销发行上限30亿元。 上述债券中，一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农 行和中行追加发行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期<CN160 218=CFXS>和第13期 ，票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 1年可追加发行不超过30亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息
路透北京3月2日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率走高，国债期货震荡下滑。交易员表示，美联储3月加息预期升温推高美债收益率，加之国内基本面转暖趋势延续，打击现券市场情绪；后续仍需关注监管政策落地是否符合预期，以及经济改善的可持续性。