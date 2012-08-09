〔中国家电〕小家电和厨卫产品参与惠民补贴,最高可获10%价外返现

路透北京8月9日电---为刺激消费扩大内需,继中国政府宣布购买节能家电产品获财政补贴后,中国家用电器协会又宣布自本周五(10日)起,购买小家电和厨卫产品最高可获10%价外返现补贴,活动为期40天.

该协会网站刊登的通知称,此次活动针对的产品品类包括,厨卫电器类:吸油烟机、灶具、消毒柜、热水器、水处理设备、浴霸、嵌入式厨房家电;小家电类:电饭煲、电磁炉、微波炉、风扇、饮水机、电压力锅、豆浆机、空气净化器、个人护理类产品、保健类等.

活动时间为2012年8月10日-9月20日,到期后由中国家用电器协会与厂商企业讨论决定是否继续.首批参与试点的零售渠道包括国美电器(0493.HK)、大中电器、永乐电器、黑天鹅家电、永乐思文电器、大同北方电器.

建议厨卫电器类产品满1,000元人民币及以上的商品补贴100元/台,小家电类产品满500元及以上的商品补贴50元/台.具体每类产品的补贴金额,由参与厂商根据具体情况共同商定,以店面明示为准.

本次活动是由中国家用电器协会发起的业内首次针对小家电和厨卫电器的惠民活动,由生产厂家和零售商共同筹集资金设立小家电和厨卫电器惠民基金,在实际操作过程中由零售商负责发放.

2008年全球金融风暴来袭时,中国政府推出包括"家电下乡"等刺激方案;时隔约三年后,中国再实施新一轮刺激内需计划,安排财政补贴265亿元,启动推广符合节能标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器,推广期限暂定一年.

同时,安排22亿元支持推广节能灯和LED灯等多项政策.对此国家发改委预计,此举将拉动消费需求约4,500亿元人民币,年节能约1,200万吨标准煤,其中节电约323亿千瓦时.

不过,业内人士指出,今非己昔比.欧债危机冲击全球经济复苏,对未来收入预期不乐观,以及这几年中国房地产严厉调控下,中国内需疲弱尤胜2008年,新一轮的刺激消费政策恐孤掌难鸣.[ID:nSB1600580](完)

欲浏览本次活动详情,请点选中国家用电器协会网站(here)