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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 11:23 BJT

〔东京美债〕10年期公债收益率徘徊于两个月高位,标债需求平平

路透东京8月9日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周四在两个月高位处徘徊,此前240亿美元的10年期公债标售需求平平,此外欧元区企稳的部分迹象使投资者继续转投风险较高资产.

10年期公债价格US10YT=RR下跌3/32,收益率报1.6881%,为6月13日以来最高.此轮升势始于收益率自7月25日所及1.4%下方纪录低位反弹之际.

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