〔美股业绩〕新闻集团公布季度亏损,非现金重组与减损支出拖累业绩

《汇市简讯》欧元/英镑走势正面，若收高于0.8575则后市将看涨
0448GMT * 亚洲盘持平，此前在隔夜市场上涨0.5% * 通胀及就业数据受到关注 * 动能研究显示正面，5日、10日、20日移动均线筑底--格局略偏多 * 2017年跌势的38.2%回档位0.8575面临压力--若收高于此处之上，将看涨 * 伦敦盘低点0.8510以及稍早时的高点0.8590分别构成第一道支撑/阻力位 * 图表http://reut.rs/2lYGWmd (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透8月8日电---新闻集团(NWSA.O)周三公布季度亏损,此前28.5亿美元的非现金重组与减损支出,盖过了有线电视业务的成长.有线网络业务是新闻集团唯一表现出色的主要部门.
其他主要部门表现均远低于去年同期水平.
新闻集团经调整后获利为0.32美元,低于上年的0.35美元.调整项目与出版运营业务(主要是澳洲部门)的减计有关.
该公司调整后获利符合分析师预估,但股价仍在盘后交易中下挫3%.
新闻集团公布财年第四季净亏损在15.5亿美元,或每股亏损0.64美元,去年同期为获利6.83亿美元,或每股0.26美元.
营收下降6.7%至84亿美元.
财务长Dave Devoe称,预计当前财年的营业利润将以高单位数至低双位数的百分比幅度成长.当前财年将在2013年6月30日结束.
新闻集团预计2013财年里有线电视业务将以两位数增长,抵消Sky Italia等部门的疲弱表现.
电影部门营业利润大跌43%,至1.20亿美元.
出版业务公布营业利润大幅下跌48%至1.39亿美元,因英国和澳洲报纸广告和整合营销部门的收入下降.
自6月26日公布分拆计划以来,新闻集团股价已经上涨了超过14%,触及五年最高水平.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
0448GMT * 亚洲盘持平，此前在隔夜市场上涨0.5% * 通胀及就业数据受到关注 * 动能研究显示正面，5日、10日、20日移动均线筑底--格局略偏多 * 2017年跌势的38.2%回档位0.8575面临压力--若收高于此处之上，将看涨 * 伦敦盘低点0.8510以及稍早时的高点0.8590分别构成第一道支撑/阻力位 * 图表http://reut.rs/2lYGWmd (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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