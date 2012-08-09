〔美股业绩〕新闻集团公布季度亏损,非现金重组与减损支出拖累业绩

路透8月8日电---新闻集团(NWSA.O)周三公布季度亏损,此前28.5亿美元的非现金重组与减损支出,盖过了有线电视业务的成长.有线网络业务是新闻集团唯一表现出色的主要部门.

其他主要部门表现均远低于去年同期水平.

新闻集团经调整后获利为0.32美元,低于上年的0.35美元.调整项目与出版运营业务(主要是澳洲部门)的减计有关.

该公司调整后获利符合分析师预估,但股价仍在盘后交易中下挫3%.

新闻集团公布财年第四季净亏损在15.5亿美元,或每股亏损0.64美元,去年同期为获利6.83亿美元,或每股0.26美元.

营收下降6.7%至84亿美元.

财务长Dave Devoe称,预计当前财年的营业利润将以高单位数至低双位数的百分比幅度成长.当前财年将在2013年6月30日结束.

新闻集团预计2013财年里有线电视业务将以两位数增长,抵消Sky Italia等部门的疲弱表现.

电影部门营业利润大跌43%,至1.20亿美元.

出版业务公布营业利润大幅下跌48%至1.39亿美元,因英国和澳洲报纸广告和整合营销部门的收入下降.

自6月26日公布分拆计划以来,新闻集团股价已经上涨了超过14%,触及五年最高水平.(完)