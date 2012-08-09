《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中天科技 8 6 12 8/10簿记建档 兴业银行 AA- 8/13 8/14 (600522.SS) ============================================================================================= 辽宁宏程 12 6 12 8/10簿记建档 恒丰银行 AA- 8/13 8/14 塑料型材公司 ============================================================================================= 上海电气集团 65 30 12 8/14簿记建档 农业银行 AAA 8/15 8/16 民生银行 ============================================================================================= 安徽水利 2 1 12 8/14簿记建档 兴业银行 A+ 8/15 8/16 (600502.SS) ============================================================================================= 绍兴黄酒集团 5 2.5 12 8/15簿记建档 中信银行 AA 8/17 8/20 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *宝钢工程 10 10 3 8/16簿记建档 建设银行 AA+ 8/17 8/20 技术集团 ============================================================================================= 中石油集团 200 200 4 8/10招标 农业银行 AAA 8/13 8/14 招商银行 ============================================================================================= 中国电子 50 20 5 8/10簿记建档 中国银行 AAA 8/13 8/14 信息产业集团 ============================================================================================= 宁夏建材 9 9 5 8/14簿记建档 中国银行 AA 8/15 8/16 (600449.SS) ============================================================================================= 国家电网 100 100 3 8/14簿记建档 中国银行 AAA 8/15 8/16 交通银行 ============================================================================================= 中国建材 40 40 5 8/15簿记建档 交通银行 AAA 8/16 8/17 (3323.HK) 浦发银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。