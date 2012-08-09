《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月9日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中天科技 8 6 12 8/10簿记建档 兴业银行 AA- 8/13 8/14 ( 600522.SS ) ============================================================================================= 辽宁宏程 12 6 12 8/10簿记建档 恒丰银行 AA- 8/13 8/14 塑料型材公司 ============================================================================================= 上海电气集团 65 30 12 8/14簿记建档 农业银行 AAA 8/15 8/16 民生银行 ============================================================================================= 安徽水利 2 1 12 8/14簿记建档 兴业银行 A+ 8/15 8/16 ( 600502.SS ) ============================================================================================= 绍兴黄酒集团 5 2.5 12 8/15簿记建档 中信银行 AA 8/17 8/20 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *宝钢工程 10 10 3 8/16簿记建档 建设银行 AA+ 8/17 8/20 技术集团 ============================================================================================= 中石油集团 200 200 4 8/10招标 农业银行 AAA 8/13 8/14 招商银行 ============================================================================================= 中国电子 50 20 5 8/10簿记建档 中国银行 AAA 8/13 8/14 信息产业集团 ============================================================================================= 宁夏建材 9 9 5 8/14簿记建档 中国银行 AA 8/15 8/16 ( 600449.SS ) ============================================================================================= 国家电网 100 100 3 8/14簿记建档 中国银行 AAA 8/15 8/16 交通银行 ============================================================================================= 中国建材 40 40 5 8/15簿记建档 交通银行 AAA 8/16 8/17 ( 3323.HK ) 浦发银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 丁淑琴