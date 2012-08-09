〔中国货币市场〕回购利率持稳,经济走势不明朗央行维持流动性紧平衡

交易员们指出,从目前的形势看,央行通过公开市场操作已经能够从"量"和"价"上调节资金面.而在经济形势不明朗的当下,央行的基调一直维持市场"饿不死,却也吃不饱",资金利率"下不去,也上不来"的局面.从而为后续调节措施留下操作空间.