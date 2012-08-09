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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 12:14 BJT

〔中国货币市场〕回购利率持稳,经济走势不明朗央行维持流动性紧平衡

路透上海8月9日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘持稳.经济走势尚存不确定性,央行倾向市场流动性保持"紧平衡",今日公开市场逆回购操作与到期资金等量.

交易员们指出,从目前的形势看,央行通过公开市场操作已经能够从"量"和"价"上调节资金面.而在经济形势不明朗的当下,央行的基调一直维持市场"饿不死,却也吃不饱",资金利率"下不去,也上不来"的局面.从而为后续调节措施留下操作空间.

"资金面整体呈现紧平衡,有需求,也有供应,需求偏重些,现在主要看公开市场怎样操作,今天发的逆回购相当于再续上到期的逆回购量,对流动性没什么影响,"上海一银行交易员称.

今日公开市场上500亿元逆回购到期,央行也仅进行了等量逆回购操作,平滑到期资金,并且逆回购利率维持不变.

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行500亿元人民币逆回购操作,期限七天,中标利率3.35%,与上次持平.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放440亿元.[ID:nSB1714476]

中国国家统计局周四稍早公布,7月CPI同比上涨1.8%,创2010年1月以来最低;PPI同比下降2.9%.显示物价调控持续向政府目标迈进,同时为未来政策调控预留更多空间.[ID:nSB1716318]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6045 2.5561 4.84 4,403.06

七天CN7DRP=CFXS 3.2951 3.2616 3.35 518.37

14天CN14DRP=CFXS 3.3403 3.3871 -4.68 61.07

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人民币同业拆借加权利率

隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6108 2.5635 4.73 1,242.75

七天CHICNY7D=CFXS 3.3317 3.2773 5.44 87.70

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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