〔中国货币市场〕回购利率持稳,经济走势不明朗央行维持流动性紧平衡

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海8月9日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘持稳.经济走势尚存不确定性,央行倾向市场流动性保持"紧平衡",今日公开市场逆回购操作与到期资金等量.
交易员们指出,从目前的形势看,央行通过公开市场操作已经能够从"量"和"价"上调节资金面.而在经济形势不明朗的当下,央行的基调一直维持市场"饿不死,却也吃不饱",资金利率"下不去,也上不来"的局面.从而为后续调节措施留下操作空间.
"资金面整体呈现紧平衡,有需求,也有供应,需求偏重些,现在主要看公开市场怎样操作,今天发的逆回购相当于再续上到期的逆回购量,对流动性没什么影响,"上海一银行交易员称.
今日公开市场上500亿元逆回购到期,央行也仅进行了等量逆回购操作,平滑到期资金,并且逆回购利率维持不变.
业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行500亿元人民币逆回购操作,期限七天,中标利率3.35%,与上次持平.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放440亿元.[ID:nSB1714476]
中国国家统计局周四稍早公布,7月CPI同比上涨1.8%,创2010年1月以来最低;PPI同比下降2.9%.显示物价调控持续向政府目标迈进,同时为未来政策调控预留更多空间.[ID:nSB1716318]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6045 2.5561 4.84 4,403.06
七天CN7DRP=CFXS 3.2951 3.2616 3.35 518.37
14天CN14DRP=CFXS 3.3403 3.3871 -4.68 61.07
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人民币同业拆借加权利率
隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6108 2.5635 4.73 1,242.75
七天CHICNY7D=CFXS 3.3317 3.2773 5.44 87.70
==============================================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。