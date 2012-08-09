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货币新闻 | 2012年 8月 9日 星期四 16:39 BJT

〔表格〕英国6月商品贸易逆差扩大至101.19亿英镑,高于市场预估

路透伦敦8月9日电---英国国家统计局周四公布:

* 英国6月全球商品贸易逆差为101.19亿英镑,为2011年9月以来最大逆差(预估为逆差86.3亿);5月修正后为逆差83.64亿英镑

* 6月对非欧盟地区的贸易逆差为51.76亿英镑,为2011年9月以来最大逆差(预估为逆差41亿);5月修正后为逆差38.79亿英镑

贸易收支数据如下(单位为10亿英镑):

6月 5月 (5月前值) 预估

全球商品贸易收支 -10.119 -8.364 (-8.363) -8.63

对非欧盟贸易收支 -5.176 -3.879 (-3.865) -4.1

对欧盟贸易收支 -4.943 -4.485 (-4.498)

服务贸易收支 5.811 5.646 (5.646)

扣除石油及不稳定因素 -8.467 -7.136 (-7.057) (完)

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--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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