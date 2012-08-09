〔表格〕英国6月商品贸易逆差扩大至101.19亿英镑,高于市场预估

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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路透伦敦8月9日电---英国国家统计局周四公布:
* 英国6月全球商品贸易逆差为101.19亿英镑,为2011年9月以来最大逆差(预估为逆差86.3亿);5月修正后为逆差83.64亿英镑
* 6月对非欧盟地区的贸易逆差为51.76亿英镑,为2011年9月以来最大逆差(预估为逆差41亿);5月修正后为逆差38.79亿英镑
贸易收支数据如下(单位为10亿英镑):
6月 5月 (5月前值) 预估
全球商品贸易收支 -10.119 -8.364 (-8.363) -8.63
对非欧盟贸易收支 -5.176 -3.879 (-3.865) -4.1
对欧盟贸易收支 -4.943 -4.485 (-4.498)
服务贸易收支 5.811 5.646 (5.646)
扣除石油及不稳定因素 -8.467 -7.136 (-7.057) (完)
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--编译 洪曦;审校 蔡美珍
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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