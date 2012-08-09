〔表格〕英国6月商品贸易逆差扩大至101.19亿英镑,高于市场预估

* 英国6月全球商品贸易逆差为101.19亿英镑,为2011年9月以来最大逆差(预估为逆差86.3亿);5月修正后为逆差83.64亿英镑

* 6月对非欧盟地区的贸易逆差为51.76亿英镑,为2011年9月以来最大逆差(预估为逆差41亿);5月修正后为逆差38.79亿英镑