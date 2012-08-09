〔中国债市动态〕CPI数据基本符合预期提振利率债,信用债仍卖盘不减

路透上海8月9日电---中国银行间债市周四早盘利率债表现有改善.市场情绪在前几个交易日已有所宣泄,早间公布的7月CPI等数据基本符合预期,公布后中期利率品种的收益率略有下行,惟信用债受获利卖盘等拖累,卖压较重,表现仍不振.

"利率债(收益率)有点下来,目前是3-5年的中期品种有反应,长期的还没怎么动."上海一商业银行交易员称,"数据基本符合预期,有一些外资行的交易盘出来,现在没有利空就应该是利好吧."

国家统计局周四公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,略高于路透调查中值1.7%,但为2010年1月以来最低.业内人士多认为,此为政策放松提供空间.[ID:nSB1716318]

二级市场上,剩余期限在4.526年的固息国债120003券最新双边报价对应收益率tCN120003=CFXM为2.8750%/2.8650%,上日尾盘为2.8950%/2.8850%.

上述交易员还指出,信用产品延续供过于求态势,除了受获利了结盘拖累,资金面不算宽松以及三季度信用产品供给将加大也是诱因,"比较难熬,买盘不多,不敢买,今天买了明天就浮亏了."

深圳一券商交易员则提到,机构的情绪在本周初数据公布前应该已基本得到宣泄,只要接下来的数据不出太大意外,预计二级市场会陷入一段僵持阶段.但总体来说,宽松的政策基调短期应不会转向,现券收益率再向上空间不大,预计会回调一点.

资金面方面,今日有500亿元人民币逆回购到期,央行公开市场也仅进行了等量逆回购操作,平滑到期资金,并且逆回购利率继续持平在3.35%.路透据此测算,本周央行公开市场净投放440亿元;银行间市场七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS今日早盘则略有反弹.[CN/CN](完)