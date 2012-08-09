〔伦敦奥运〕药检很容易骗过--前BALCO实验室老板

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月9日电---已关闭的BALCO实验室的老板Victor Conte周四表示，2012伦敦奥运会的药物检测根本不管用。Conte及其BALCO实验室是多年前类固醇丑闻的主角，他被法庭判定有罪。

“说这次奥运会是有史以来药检最为密集的运动会，以及‘我们做了六千项检测’，这仅仅是宣传而已，”《泰晤士报》引述Conte的评论道。

“鱼儿咬钩时，你的吊钩和鱼线必须在水里。然而这是九个月前就该做的事啦。提前服用兴奋剂，然后在奥运会上获益，很容易吗？是的。”

这家英国报纸还引用了Conte说法称，Conte估计“60%的参赛运动员都服用了兴奋剂”。

目前，科学家们正在伦敦郊区的一所反兴奋剂实验室里争分夺秒地检测来自伦敦奥运期间的六千份尿液和血液样本。

上万名的奥运参赛运动员们被要求在任何时间任何地点都要配合检测--跑道边、泳池边、运动员村或者私人住处--有好几人已经因为服用禁药被驱逐出了本届奥运会。

Conte位于旧金山的的BALCO实验室曾向众多世界顶级运动员提供兴奋剂，包括英国短跑名将钱伯斯（Dwain Chambers）、美国前短跑名将蒙哥马利及琼斯等。钱伯斯在2003年被检测出服用了新型类固醇药物THG而被禁赛两年。

Conte在2005年被判监禁和软禁在家各四个月。（完）