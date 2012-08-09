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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 12:06 BJT

《汇市简讯》美元/韩元再测1,125,因韩股扩大升势

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* 韩股上涨1.6%,外资买盘显着

* 美元/韩元因此自开盘高位1,129.8跌至1,125

* 对韩国央行活动的担忧令1,125有守,但后市看跌

* 可能会再探数年低位约1,112

* 亚洲操作过于审慎,外资兴趣高昂.(完)

--编译 戴素萍;审校 田建华

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