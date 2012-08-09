〔新闻稿〕中国1-7月固定资产投资同比增长20.4%--统计局

(以下为中国国家统计局公布的2012年1-7月份固定资产投资主要情况和1-7月份民间固定资产投资主要情况的新闻稿)

2012年1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）184312亿元，同比名义增长20.4%，增速与1-6月份持平。从环比看，7月份固定资产投资（不含农户）增长1.42%。

分产业看，1-7月份，第一产业投资4550亿元，同比增长28.8%，增速比1-6月份提高0.2个百分点；第二产业投资82868亿元，增长23.4%，增速比1-6月份回落0.3个百分点；第三产业投资96893亿元，增长17.7%，增速比1-6月份提高0.3个百分点。第二产业中，工业投资80561亿元，增长23.7%，增速比1-6月份回落0.1个百分点；其中，采矿业投资6239亿元，增长18.8%，增速回落2.1个百分点；制造业投资66005亿元，增长24.9%，增速提高0.4个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资8316亿元，增长18.6%，增速回落1.9个百分点。

分地区看，1-7月份，东部地区投资88927亿元，同比增长19.2%，增速比1-6月份回落0.1个百分点；中部地区投资50045亿元，增长25%，回落0.3个百分点；西部地区投资44240亿元，增长24.2%，提高0.3个百分点。

分登记注册类型看，1-7月份，内资企业投资172293亿元，同比增长21%，增速与1-6月份持平；港澳台商投资5429亿元，增长9.8%，回落1.4个百分点；外商投资5739亿元，增长13.6%，回落0.3个百分点。

从项目隶属关系看，1-7月份，中央项目投资9387亿元，同比下降3%，降幅比1-6月份缩小1.1个百分点；地方项目投资174924亿元，增长22%，回落0.1个百分点。

从施工和新开工项目情况看，1-7月份，施工项目计划总投资575974亿元，同比增长14.5%，增速比1-6月份回落0.8个百分点；新开工项目计划总投资168470亿元，同比增长23.6%，提高0.4个百分点。

从到位资金情况看，1-7月份，到位资金215061亿元，同比增长17.2%，增速比1-6月份提高0.2个百分点。其中，国家预算资金增长30.5%，增速提高3.8个百分点；国内贷款增长6.7%，提高0.9个百分点；自筹资金增长22%，回落0.9个百分点；利用外资下降7.4%，降幅比1-6月份扩大1.9个百分点；其他资金增长4.6%，增速提高3个百分点。

--------民间固定资产投资情况----------

2012年1-7月份，全国民间固定资产投资114480亿元，同比名义增长25.5%，增速比1-6月份回落0.3个百分点。民间固定资产投资占固定资产投资的比重为62.1%，与1-6月份持平。

分地区看，东部地区民间固定资产投资57722亿元，比去年同期增长22.5%，增速比1-6月份回落0.4个百分点；中部地区33796亿元，增长27.4%，增速回落0.1个百分点；西部地区22963亿元，增长30.8%，增速回落0.4个百分点。

分产业看，第一产业民间固定资产投资3147亿元，比去年同期增长32.2%，增速比1-6月份提高1个百分点；第二产业60825亿元，增长29.2%，增速提高0.3个百分点；第三产业50509亿元，增长21.1%，增速回落0.9个百分点。

第二产业中，工业民间固定资产投资59893亿元，比去年同期增长29.1%，增速比1-6月份提高0.2个百分点，其中：采矿业3563亿元，增长25.8%，增速回落3.4个百分点；制造业54073亿元，增长29.6%，增速提高0.5个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业2257亿元，增长23%，增速回落0.5个百分点。(完)