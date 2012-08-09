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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 12:17 BJT

〔东京汇市〕欧元小幅上涨,澳元受中国和国内数据支撑

* 澳元测试周二触及的四个半月高位

* 日本央行维持货币政策不变,一如预期

* 美元指数下滑,因风险情绪改善

路透东京8月9日电---欧元兑主要货币周四小幅上升.同时澳元测试四个半月高位,因之前中国通胀数据暗示该国有空间进一步放宽政策,且澳洲就业市场情况一片光明.

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