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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 12:15 BJT

《汇市简讯》英镑/美元坚挺且1.5700构成阻力,但区间盘整仍为主导

0351GMT * 由于英国央行的言论令鸽派感到失望,英镑/美元成为隔夜市场上表现最强势的货币对. * 亚洲时段,有英镑/美元的买盘,同时美元走软. * 1.5700水准已经守住超过一周,目前成为阻力位. * 纽约时段的小时图区间低点1.5635构成支撑位. * 波林格区间收窄,意味着汇价走势出现盘整. * 技术图表请点选(link.reuters.com/vur89s). (完) --编译 高琦; 审校 田建华 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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