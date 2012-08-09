〔中国汇市〕人民币早盘走升并触及逾一月高位,因美元偏空客盘结汇较多

* 人民币早盘走升,美元偏空且出现较大结汇

* 人民币兑美元一度触及逾一个月高位

* 通胀创两年半低点,经济疲软或不支持人民币持续走强

* 短期在6.345元或有压力

路透北京8月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘走高,一度触及一个月高位的6.3504元,因国际市场继续看空美元令人民币相对强势,且上午客盘出现较大结汇.

北京某国有大行交易员称,结汇量较大令美元下行,并触及7月5号以来的低位,"我认为美元兑人民币近期步入了一个回调的通道,这主要是受国际市场看空美元,令美元相对弱势造成的."

但他称,其个人认为人民币兑美元走强,还缺乏一些国内基本面的支撑,"我们也看到7月通胀数据比较低,人民币受到国内经济影响应该不会持续走强,图形上短期来说6.345元附近应该会受到一定的压力."

中国周四公布的7月CPI同比涨幅如期继续回落,并创二年半低点,显示物价调控持续向政府目标迈进,同时为未来政策调控预留更多空间.

北京时间12:09,人民币兑美元即期报6.3538元,上日收报6.3615元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3387元,上日为6.3378元.

国家统计局周四公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,略高于路透调查中值1.7%,但为2010年1月以来最低.当月CPI环比则上涨0.1%.[ID:nSB1716318]

另一位北京大行交易员说,早盘美元兑人民币一路下跌超过100个点,之后出现一些空头回补,个别行业出现大客户结汇;而早盘即期走势与中国通胀数据关联不大.

国际市场目前预期欧洲央行将开始买进主权债来压低西班牙的借贷成本,且美联储料将扩大货币宽松,尽管并没有官员谈话或者数据来支撑这样的看法,且当局暗示不太可能在9月前采取行动.

东京汇市欧元兑美元EUR=小涨0.1%至1.2380美元,但仍受到周一所及一个月高位1.2444美元的压制.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间12:10,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3600/00元,上日尾盘报6.3690元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4255/85,上日尾盘为6.4220.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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