〔中国货币市场〕回购利率持稳,经济走势不明朗央行维持流动性紧平衡(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海8月9日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘持稳.经济走势尚存不确定性,央行倾向市场流动性保持"紧平衡",今日公开市场逆回购操作与到期资金等量.
交易员们指出,从目前的形势看,央行通过公开市场操作已经能够从"量"和"价"上调节资金面.而在经济形势不明朗的当下,央行的基调一直维持市场"饿不死,却也吃不饱",资金利率"下不去,也上不来"的局面.从而为后续调节措施留下操作空间.
"资金面整体呈现紧平衡,有需求,也有供应,需求偏重些,现在主要看公开市场怎样操作,今天发的逆回购相当于再续上到期的逆回购量,对流动性没什么影响,"上海一银行交易员称.
今日有500亿元人民币逆回购到期,央行公开市场也仅进行了等量逆回购操作,平滑到期资金.据央行公告,今日进行的500亿元七天期逆回购操作,中标利率继续持平于3.35%.本周央行公开市场则净投放440亿元.[CN/MMTCN]
中国国家统计局周四稍早公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,创2010年1月以来最低;工业生产者价格指数(PPI)同比下降2.9%.显示物价调控持续向政府目标迈进,同时为未来政策调控预留更多空间.[ID:nSB1716318]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6048 2.5561 4.87 4,657.31
七天CN7DRP=CFXS 3.2955 3.2616 3.39 545.69
14天CN14DRP=CFXS 3.3403 3.3871 -4.68 67.97
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人民币同业拆借加权利率
隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6104 2.5635 4.69 1,362.59
七天CHICNY7D=CFXS 3.3208 3.2773 4.35 138.90
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.3350 2.9700 136.50 398.54
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.6100 3.0000 -39.00 79.11
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9100 2.9200 -1.00 1.51
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6200 2.5600 6.00 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3200 3.2700 5.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3500 3.4004 -5.04 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.5992 2.5483 5.09 --
七天SHICNYSWD= 3.3117 3.2533 5.84 --
三个月SHICNY3MD= 3.6099 3.6393 -2.94 --
==============================================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽/张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。