版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 12:31 BJT

〔中国货币市场〕回购利率持稳,经济走势不明朗央行维持流动性紧平衡(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月9日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘持稳.经济走势尚存不确定性,央行倾向市场流动性保持"紧平衡",今日公开市场逆回购操作与到期资金等量.

交易员们指出,从目前的形势看,央行通过公开市场操作已经能够从"量"和"价"上调节资金面.而在经济形势不明朗的当下,央行的基调一直维持市场"饿不死,却也吃不饱",资金利率"下不去,也上不来"的局面.从而为后续调节措施留下操作空间.

"资金面整体呈现紧平衡,有需求,也有供应,需求偏重些,现在主要看公开市场怎样操作,今天发的逆回购相当于再续上到期的逆回购量,对流动性没什么影响,"上海一银行交易员称.

今日有500亿元人民币逆回购到期,央行公开市场也仅进行了等量逆回购操作,平滑到期资金.据央行公告,今日进行的500亿元七天期逆回购操作,中标利率继续持平于3.35%.本周央行公开市场则净投放440亿元.[CN/MMTCN]

中国国家统计局周四稍早公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,创2010年1月以来最低;工业生产者价格指数(PPI)同比下降2.9%.显示物价调控持续向政府目标迈进,同时为未来政策调控预留更多空间.[ID:nSB1716318]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

==============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6048 2.5561 4.87 4,657.31

七天CN7DRP=CFXS 3.2955 3.2616 3.39 545.69

14天CN14DRP=CFXS 3.3403 3.3871 -4.68 67.97

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6104 2.5635 4.69 1,362.59

七天CHICNY7D=CFXS 3.3208 3.2773 4.35 138.90

------------------------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.3350 2.9700 136.50 398.54

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.6100 3.0000 -39.00 79.11

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9100 2.9200 -1.00 1.51

------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6200 2.5600 6.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3200 3.2700 5.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3500 3.4004 -5.04 --

------------------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.5992 2.5483 5.09 --

七天SHICNYSWD= 3.3117 3.2533 5.84 --

三个月SHICNY3MD= 3.6099 3.6393 -2.94 --

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽/张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐