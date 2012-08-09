主要国家经济指标预测--8月10日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透8月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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8月9日(四)
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -1.6% -1.3%
8月10日(五)
0130 澳洲央行货币政策声明
0430 日本工业生产 6月修正值 -- -0.1%
产能利用率指数(较前月) 6月 -- -2.2%
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至6月 -- 赤字696
0645 法国工业生产(较前月) 6月 +0.4% -1.9%
0800 意大利CPI(较前月) 7月终值 持平 持平
(较上年同期) +3.0% +3.0%
HICP(较前月) -1.6% -1.6%
(较上年同期) +3.7% +3.7%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上月) 7月 +1.5% -2.2%
(较上年同期) -1.5% -2.3%
PPI产出物价(较上月) +0.1% -0.4%
(较上年同期) +2.1% +2.3%
核心PPI产出物价(较上月) +0.1% -0.2%
(较上年同期) +1.6% +2.0%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 7月 增加0.9 增加0.73
失业率 7.2% 7.2%
全职就业岗位(万个) -- 增加2.93
兼职就业岗位(万个) -- 减少2.2
就业参与率 -- 66.7%
1230 美国出口价格 7月 持平 -1.7%
进口价格 +0.1% -2.7%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月3日当周 -- 122.2
1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字1,030 赤字600
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月8日(三)
2350 日本机械订单(较前月) 6月 +5.6% +10.9%
(较上年同期) -9.9% -5.1%
8月9日(四)
-- 韩国央行利率决议 8月 3.00% 3.00%
0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1.4 增加1.0
全职就业人数(万人) 1,151.3 --
就业参与率 65.2% 65.3%
失业率 5.2% 5.3%
0300 日本央行利率决议 8月 维持0-0.1% --
0500 日本消费者信心指数 7月 39.7 --
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 顺差9.97 --
全球贸易收支(亿欧元) 顺差25.17 --
0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 逆差101.19 逆差86.3
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差51.76 逆差41
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 20.85 21.33
1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 +0.2% +0.2%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差429.2 逆差475
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月4日当周 36.1 37
初请失业金人数四周均值(万人) 36.8 --
续请失业金人数(万人) 7月28日当周 333.2 328
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差18.1 逆差10
出口(亿加元) 390.97 390
进口(亿加元) 409.03 397
1400 美国趸售(批发)库存 6月 -0.2% +0.3%
趸售销售 -1.4% +0.1%
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.5% --
(较上年同期) -0.1% --
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 -0.6% +0.3%
(较上年同期) +2.6% +4.5% (完)
--编译 肖群英/丁琦;审校 王兴亚
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。