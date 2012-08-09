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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--8月10日****

路透8月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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8月9日(四)

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 7月 持平 -0.6%

(较上年同期) -1.6% -1.3%

8月10日(五)

0130 澳洲央行货币政策声明

0430 日本工业生产 6月修正值 -- -0.1%

产能利用率指数(较前月) 6月 -- -2.2%

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至6月 -- 赤字696

0645 法国工业生产(较前月) 6月 +0.4% -1.9%

0800 意大利CPI(较前月) 7月终值 持平 持平

(较上年同期) +3.0% +3.0%

HICP(较前月) -1.6% -1.6%

(较上年同期) +3.7% +3.7%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上月) 7月 +1.5% -2.2%

(较上年同期) -1.5% -2.3%

PPI产出物价(较上月) +0.1% -0.4%

(较上年同期) +2.1% +2.3%

核心PPI产出物价(较上月) +0.1% -0.2%

(较上年同期) +1.6% +2.0%

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 7月 增加0.9 增加0.73

失业率 7.2% 7.2%

全职就业岗位(万个) -- 增加2.93

兼职就业岗位(万个) -- 减少2.2

就业参与率 -- 66.7%

1230 美国出口价格 7月 持平 -1.7%

进口价格 +0.1% -2.7%

1430 美国ECRI一周领先指标 8月3日当周 -- 122.2

1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字1,030 赤字600

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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8月8日(三)

2350 日本机械订单(较前月) 6月 +5.6% +10.9%

(较上年同期) -9.9% -5.1%

8月9日(四)

-- 韩国央行利率决议 8月 3.00% 3.00%

0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1.4 增加1.0

全职就业人数(万人) 1,151.3 --

就业参与率 65.2% 65.3%

失业率 5.2% 5.3%

0300 日本央行利率决议 8月 维持0-0.1% --

0500 日本消费者信心指数 7月 39.7 --

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 顺差9.97 --

全球贸易收支(亿欧元) 顺差25.17 --

0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 逆差101.19 逆差86.3

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差51.76 逆差41

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 20.85 21.33

1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 +0.2% +0.2%

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差429.2 逆差475

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月4日当周 36.1 37

初请失业金人数四周均值(万人) 36.8 --

续请失业金人数(万人) 7月28日当周 333.2 328

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差18.1 逆差10

出口(亿加元) 390.97 390

进口(亿加元) 409.03 397

1400 美国趸售(批发)库存 6月 -0.2% +0.3%

趸售销售 -1.4% +0.1%

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.5% --

(较上年同期) -0.1% --

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 -0.6% +0.3%

(较上年同期) +2.6% +4.5% (完)

--编译 肖群英/丁琦;审校 王兴亚

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