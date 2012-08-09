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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 12:54 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持于112美元上方,投资者等待中国经济数据

路透新加坡8月9日电---布兰特原油周四保持在每桶112美元上方,因投资者期望中国将出台更多刺激措施来支撑经济成长,从而拉动该国对原油的需求.

上周美国原油库存下降、墨西哥湾风暴导致供给中断、北海原油产量降低以及中东紧张局势亦推涨价格.

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