〔中国债市〕现券摆脱连日"阴跌"窘态,宏观数据多给予市场正能量

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海8月9日电---中国银行间债市周四现券走势明显回暖,一改此前连续多日疲弱态势.今日公布的宏观数据显示中国经济依然疲弱,场内避险情绪升温.不过,有交易员指出,目前国内经济处于触底过程中,一旦出现反弹,现券将承受来自基本面的压力.
分析人士表示,7月工业增速创逾三年来新低,为国内经济增长蒙上阴影.此外,7月工业生产者价格指数(PPI)同比连续五个月负增长,说明上游企业需求不旺,生产领域的工业状况依旧疲软.
"数据至少显示现在的经济还是很差的.10年国债(收益率)下到3.30%以下,比昨天的高点下了5个bp(基点),还是很强的."华南一券商交易员指出.
他并认为,债市对于经济的预期已经非常悲观,至少反映一次以上的降息预期.因此,一旦后续宏观经济触底回升,市场走势将偏空.
对于信用债今日的市场表现并不及利率品种,有交易员认为,这与信用债供给量的增加相关,且在宏观经济偏弱情况下,投资者对信用违约风险心存忧虑.
对于通胀走势,上述券商交易员分析认为,7月CPI水平恐怕已是年内低点,未来再向下的空间有限;而外围大宗商品价格亦存上涨压力,对通胀的顾忌或对政策放松形成掣肘.
中国7月工业同比增速续跌至逾三年新低,亦为连续第四个月维持个位数增长,同时消费增速创逾六年新低.分析人士指出,中国经济仍在下降通道中,不过三季度触底概率较大.此前出炉的7月CPI一如预期快速回落至2%下方,PPI连续五个月负增长.[ID:nSB1716590]
剩余期限约9.8年的固息国债120009最新双边报价收益率CN120009=CFXM为3.33%/3.27%,上日尾盘为3.37%/3.32%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.6045 3.2927
上日 2.5561 3.2616
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7219/2.6720
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3950/2.3410
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0244/2.9567 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。