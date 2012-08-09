〔中国债市〕现券摆脱连日"阴跌"窘态,宏观数据多给予市场正能量

路透上海8月9日电---中国银行间债市周四现券走势明显回暖,一改此前连续多日疲弱态势.今日公布的宏观数据显示中国经济依然疲弱,场内避险情绪升温.不过,有交易员指出,目前国内经济处于触底过程中,一旦出现反弹,现券将承受来自基本面的压力.

分析人士表示,7月工业增速创逾三年来新低,为国内经济增长蒙上阴影.此外,7月工业生产者价格指数(PPI)同比连续五个月负增长,说明上游企业需求不旺,生产领域的工业状况依旧疲软.

"数据至少显示现在的经济还是很差的.10年国债(收益率)下到3.30%以下,比昨天的高点下了5个bp(基点),还是很强的."华南一券商交易员指出.

他并认为,债市对于经济的预期已经非常悲观,至少反映一次以上的降息预期.因此,一旦后续宏观经济触底回升,市场走势将偏空.

对于信用债今日的市场表现并不及利率品种,有交易员认为,这与信用债供给量的增加相关,且在宏观经济偏弱情况下,投资者对信用违约风险心存忧虑.

对于通胀走势,上述券商交易员分析认为,7月CPI水平恐怕已是年内低点,未来再向下的空间有限;而外围大宗商品价格亦存上涨压力,对通胀的顾忌或对政策放松形成掣肘.

中国7月工业同比增速续跌至逾三年新低,亦为连续第四个月维持个位数增长,同时消费增速创逾六年新低.分析人士指出,中国经济仍在下降通道中,不过三季度触底概率较大.此前出炉的7月CPI一如预期快速回落至2%下方,PPI连续五个月负增长.[ID:nSB1716590]

剩余期限约9.8年的固息国债120009最新双边报价收益率CN120009=CFXM为3.33%/3.27%,上日尾盘为3.37%/3.32%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6045 3.2927

上日 2.5561 3.2616

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7219/2.6720

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3950/2.3410

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0244/2.9567 (完)

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