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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 14:11 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比试探重要支撑位,因流入股市的资金增加

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* 印度股市资金流入的两周移动均值升至五个月高位

* 第三日尝试跌穿55.04,此乃54.18-56.44涨势的61.8%回档位

* 若有效跌破,将跌向该涨势的76.4%回档位54.71

* 印度卢比波动率从7月份高位大幅回落,步伐落后于其他亚币

* 一个月美元/印度卢比隐含波动率不到10,低于7月底的约12.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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