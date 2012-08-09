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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 13:54 BJT

〔台湾股市〕收涨113.9点至三个月高位,鸿海跳涨逾4%

路透台北8月9日电---台湾股市周四扩大涨幅收高1.56%,鸿海(2317.TW)跳涨4.24%,此前台湾经济部投审会退回鸿海对日本夏普(6753.T)的投资申请,要求鸿海补充更多细节.[ID:nST0537507]

加权股价指数.TWII上涨113.9点至7,433.70点,开盘上扬0.3%.

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