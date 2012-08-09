《中国金融分析》降准未现七周逆回购撑大局,紧平衡下放松预期仍难散

* 央行连续七周逆回购扶助流动性,本周净投放440亿

* 市场资金面处紧平衡状态,降准预期挥之不去

* 经济放缓和通胀回落提供政策操作必要和空间

* 跳出降准时点纠结,债市短久期操作策略或可行

作者 曹巍浩

路透北京8月9日电---面对例行准备金清算拉大的资金缺口,中国央行连续第七周在公开市场通过短期逆回购来扶助流动性,本周亦转为净投放440亿元人民币.

尽管市场期盼许久的调降法定存款准备金率"靴子"迟迟未能落地,但业内人士指出,6月中下旬以来,紧平衡状态下的资金缺口持续存在,机构对政策放松的预期也从未消散,而今日甫公布的经济增长等宏观数据亦对此形成支撑.不过,考虑到央行此前对通胀的谨慎表态,对于短期是否降准,预期稍有分化.

"从今天的数据看,通胀处在下降通道里,经济放缓的趋势在三季度初还在延续,"汇丰银行中国经济学家孙珺玮称,"经济不好强化了放松政策的必要性.我们预期三季度存准率降100个基点,以保证系统内资金供给的充裕,进而用于投资."

今日稍早公布的中国7月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅快速回落至1.8%的30个月新低,为宏观政策进一步放松创造空间.而工业生产者出厂价格(PPI)连续五个月负增长,以及逊于预期的工业增加值、固定资产投资及社会消费品零售总额数据,均显示国内经济寻底过程可能仍未结束,后期或需要加大宽松政策力度.[ID:nSB1716590]

中国国际金融有限公司最新利率策略周报认为,资金面并没有超储率数据显示的那么宽松,法定比率迟迟不下调使得货币市场利率居高不下,并开始对信贷产生负面影响,且就业形势在进一步恶化,预计央行8月会再次下调法定准备金比率.[ID:nSB1709388]

不过值得指出的是,尽管市场预期强烈,但央行迟迟未有行动,正不断消磨着机构的信心.尤其是央行此前在二季度货币政策执行报告中有关物价走势的表态,更是令这种预期出现一定分化.

"受劳动力成本、资源性产品和部分不可贸易品价格存在趋势性上涨压力等影响,当前物价对需求扩张仍比较敏感,扩张性政策刺激增长的效应可能下降、刺激通胀的效应则在增强."央行报告指出,受基数降低等影响,8月后同比CPI有可能出现一定回升,目前看回升力度不会太大.[ID:nSB1703854]

"掣肘央行货币政策决定的因素真的很多,"南京银行固定收益研究员张兰称,"经济是一方面,通胀走势是另一方面,当前的政策比市场想象得要谨慎."

不过,孙珺玮认为,"货币政策执行报告并没有那么looking forward.写报告的时候,当前这些数据还没出来.通胀不会是做决策时唯一考量的因素.做决策更多地是要综合考量,看主要矛盾在哪.现在来看,通胀不应是政策考虑的重点和束缚,而预调控制经济下行风险应该是最主要的问题."

**跳出降准时点的纠结定策略**

法定存款准备金率降与不降,多空双方都没有坚定的信念,主动权仍把握在央行手中.业内人士指出,与其纠结于短期的降与不降,不如跳出降准看降准,从中寻找央行年内货币政策操作的线索.而债市短久期的操作策略或进可攻退可守.

"无论是降准还是不降准,长久期的策略风险都比较大,短久期的防御策略会比较好,"中信证券固定收益分析师李一鸣称.

一国有银行资深交易员称,"关键不明白央行的意图,是想建立指标体系,还是仅仅出于流动性层面的考虑."

预期存准率近日将下调的阵营中,刺激新增信贷进而支撑经济是一个很重要的论点.从当前的信息判断,7月新增信贷量很可能低于市场预期,但或符合单季投放节奏.

路透最新调查显示,中国7月新增人民币贷款预计为6,900亿元,尽管较上月呈现季节性回落,但将创下历史上同月的纪录高位.这归功于中国政府加大对实体经济的信贷支持力度,以实现"稳增长"目标.[ID:nSB1705768]

结合货币市场利率、新增信贷月增量等与央行未来的政策举动,机构有望从中找寻出更多央行货币政策操作的线索,进而更好地指导投资行为.从这个角度上来讲,与其纠结于难以把握的降准时点,当下不如跳出纠结,寻找更有利于自身的投资交易策略.

近期受访交易机构有一个共识,纵是降存准的"靴子"短期落地,其更多地会把其当做一个获利回吐的时机,收益率因此大幅下探的空间有限.前期,现券收益率下行的幅度已大,故有些机构虽然并不是那么看好经济,但其去杠杆减仓位,进而保住"胜利果实"的动力很足,这种倾向不能小视.

而假若"靴子"短期内落不了地,从近期持续阴跌的现券走势着眼,短久期的防御交易策略,亦是一种不错的选择.

本周央行公开市场仍放开正/逆回购需求,但具体操作延续了此前仅开展逆回购"放水"而不用正回购"抽水"的态势.本周共进行了1,000亿元的七天期逆回购操作,中标利率持稳在3.35%.

上周央行公开市场进行了总额580亿元的七天期逆回购操作,中标利率持稳在3.35%.正回购并未现身.当周央行净回笼860亿元.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 500

(周四) 500

央票到期 20

正回购到期 --

逆回购到期 580

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净投放 440 (完)

--审校 张喜良

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