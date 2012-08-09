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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 14:14 BJT

〔日本股市〕日经指数连涨四天,但未能成功收在9,000点关口上方

路透东京8月9日电---日本股市日经指数周四连续第四天上扬,此前中国公布表现不一的经济数据,仍令投资者预期该国将出台政策行动应对经济放缓,进而帮助延续上涨动能.

日经指数.N225收高1.1%至8,978.60点,此前短暂触及9,000点的心理关键位,为7月6日以来首次.东证股价指数.TOPX上涨0.8%至751.84点.(完)

--编译 洪曦;审校 丁琦

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