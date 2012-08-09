版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 14:13 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:数据公布后澳元的反弹动能消退

0603GMT

* 澳元/美元报1.0587,上涨0.25%;澳元/日圆报83.11,上涨0.25%;澳元/新西兰元报1.3010,上涨0.48%

* 区域一系列工业生产数据表明放缓态势正在蔓延

* 澳元/美元1.06上方有大量卖单,盘初所及1.0553将提供支撑.(完)

--编译 丁琦;审校 张明钧

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐