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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 14:17 BJT

〔澳新汇市〕就业数据提振澳元触四个半月高位,但新西兰元表现疲弱

路透惠灵顿/悉尼8月9日电---澳元周四触及四个半月高位,此前强劲的就业报告促使投资人降低降息的预期,与新西兰疲软就业数据压抑汇价走势大相迳庭.

澳元兑美元AUD=D4自纽约尾盘的约1.0567美元上涨,一度高见1.0615美元,升破周二高位1.0604美元而引发一轮空头回补.汇价现报1.0591美元.

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