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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 14:33 BJT

〔日本金融〕日本央行推迟美元贷款融资,因预计Libor有变

路透东京8月9日电---日本央行周四称,将会推迟支持成长型企业计划项下的美元融资,因预计伦敦银行间拆放款利率(Libor)会有变动.

央行表示,这项原计划9月6日开始发放的美元贷款,利率水平原定相当于六个月期美元Libor.

然而受Libor操纵丑闻影响,英美当局正在拟定提议,可能改变Libor利率的计算方式.

日本央行称,希望尽快启动这项贷款,但具体时间将取决于今年秋季Libor改革的进展如何.(完)

--编译 艾茂林;审校 蔡美珍

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