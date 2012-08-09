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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 14:32 BJT

〔澳洲股市〕回吐稍早涨幅收跌,受中国工业增速疲软打压

路透墨尔本8月9日电---澳洲股市周四收跌0.1%,回吐稍早涨幅,因盘中稍晚时中国公布的工业增速降至三年多来最慢.

澳洲经济受中国需求的影响很大.中国是澳洲最大的出口对象.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数收低4点,至4,308.3.

新闻集团(NWS.AX)收跌3.2%至21.88澳元,之前该公司公布的财报显示季度亏损.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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