《汇市简讯》欧元/英镑今日有行权价在0.7890和0.7900的期权到期

0630GMT * 今日有行权价0.7890和0.7900的期权到期(最为接近市场的水准) * 0.7894-0.7901是迄今日内波动区间 * 买单挂在0.7880(昨日低位) * 欧元/英镑跌至0.7880,因金恩言论打压英国11月降息预期.(完) --编译 洪曦;审校 艾茂林 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=