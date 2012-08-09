更正:〔东京汇市〕欧元微幅升高,澳元受就业和中国数据支撑

(更正:因英文有误,内文第五段"周二所及一个月高位1.2443美元",应改为"周一所及一个月高位1.2444美元".)

* 日本央行维持货币政策不变,一如预期;日圆陷于近期波动区间

* 美元指数下滑,因风险情绪改善

* 新西兰元走低,因就业数据令人失望

路透东京8月9日电---欧元兑主要货币周四小幅上升.同时澳元触及四个半月高位,因之前中国通胀数据暗示有进一步放宽政策空间,且澳洲就业情况强劲.

数据显示,中国7月居民消费价格指数(CPI)同比升幅降至30个月低位,表明央行可以延续6月和7月的降息举措以刺激经济.[ID:nSB1716246]

与此相反,澳洲降息预期降温,此前公布的数据显示,澳洲7月就业人口增幅超预期,失业率意外降至5.2%.[ID:nSB1716090]

"今日数据可以说好于预期,但整体而言,市场波动不大,暂时维持近期区间,"State Street Global Markets驻东京外汇主管Kimihiko Tomita称.

欧元兑美元EUR=微涨0.1%至1.2378美元,仍远低于周一所及一个月高位1.2444美元.

欧元/日圆EURJPY=R亦微涨0.2%,报97.17日圆,但仍低于周二所及高位97.82日圆.美元/日圆JPY=报78.50,仍陷于7月底以来的77.90-78.80窄幅区间.

澳元/美元AUD=D4一度涨至1.0615,为3月20日以来的最高点,最新上涨约0.3%,报1.0593美元.

在通胀数据之后公布的中国工业生产数据显示,7月规模以上工业增加值同比增速放缓至9.2%,增幅为三年多来最低.零售数据也不及预期,暗示政府可能即将出台政策刺激经济增长.

澳元等商品货币最近几天表现不错,受对欧洲央行下月将采取行动降低西班牙和意大利借款成本的预期支撑.

不过分析师警告,如果欧元区形势没有很快出现进展,市场乐观情绪将消退.

"西班牙越拖着不寻求EFSF的帮助,市场认为帮助所附加的条件就会越多,所有人的担心也就越多."法国兴业银行(Societe Generale)策略师Kit Juckes表示.

许多市场人士也预期,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出更多刺激措施,这种憧憬刺激了对风险较高资产的买需.

对央行推出刺激举措的预期升温,美元表现疲弱.美元指数.DXY下跌0.1%至82.281,接近周二触及的一个月低位82.041.

**新西兰元下跌,但受利差交易提振**

同样在央行方面,日本央行周四一如外界预期维持货币政策不变,但央行对经济的评估更加悲观,下调了出口和产出评估.[ID:nSB1716592]

新西兰就业报告不佳,令投资者周四盘初将矛头对准新西兰元,打压新西兰元兑美元NZD=D4跌至0.8111美元左右的近一周低点.新西兰第二季失业率意外升至6.8%,而此前预期为从上年同期的6.7%跌至6.5%.

新西兰央行总裁博拉尔德周四表示,新西兰元兑美元贸易加权汇率自6月初以来已上涨逾6%,受主要央行为追逐收益而大举投入资金所提振.

"新西兰身为小型开放的经济体,时常会见到利差交易对汇率的影响,"他在周四时于澳洲发表的演说中表示."这可能会造成扭曲及问题".[ID:nST0537585]

纽约 当日 今年来 2011年

0659GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2376 1.2364 +0.10 -4.40 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.49 78.40 +0.11 +2.01 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 97.14 96.96 +0.19 -2.44 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9703 0.9713 -0.10 +3.49 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5669 1.5653 +0.10 +0.86 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9934 0.9940 -0.06 -2.54 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0599 1.0566 +0.31 +3.66 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8144 0.8140 +0.05 +4.62 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 83.190 82.900 +0.35 +5.79 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.910 63.970 -0.09 +6.82 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 122.99 122.78 +0.17 +2.89 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3002 1.2956 +0.36 -0.94 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 石冠兰/肖群英/李春喜/戴素萍;审校 蔡美珍/丁琦

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