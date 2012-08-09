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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 15:00 BJT

《汇市简讯》英镑/美元:1.5680处的卖单抑制升幅

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* 据称在1.5680处的卖单有助于抑制英镑/美元(1.5677是周三高位)

* 1.5686是亚洲时段高位,1.5684是周二高位,1.5691是8月1日高位

* 周三始于1.5573的涨势是因为英国央行总裁金恩给降息预期泼了一盆冷水

* 更多卖单挂在1.5700和1.5725-30(1.5726是200日移动均线切入位,1.5730是7月31日高位)

* 另有行权价在1.5650的期权在今日纽约定盘到期.(完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

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