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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 15:08 BJT

〔日本债市〕公债价格转跌,因日股上涨

路透东京8月9日电---日本公债价格周四转跌,令10年期日债收益率保持在五周高位附近,因日股午盘上涨,受中国经济数据趋疲给予北京当局空间放宽政策的预期影响.

高风险资产上涨,其中日股日经指数上扬1.1%,令日债市场上涨的劲头尽失,早盘时,日债上涨,因投资者在本周跌势后进行逢低承接,对日本国内围绕税务措施的政治角力的担忧缓解.

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