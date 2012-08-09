〔全球金市〕金价微涨,投资者期待有力政策出台

路透新加坡8月9日电---黄金周四微涨,之前中国公布的经济数据增加了进一步宽松货币政策的希望.不过多数投资者仍在观望,希望看到欧洲和美国推出经济刺激政策的明确迹象.

过去几日市场交投疲弱,因市场人士等待欧洲央行宣布公债购买计划的细节,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)在8月初的上次政策会议上也未给出太多将进一步宽松政策的暗示.