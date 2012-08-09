〔日本股市〕日经指数连涨四天收高1.1%,受中国宽松政策憧憬支撑(更新版)

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路透东京8月9日电---日本股市日经指数周四连续第四天上扬,此前中国公布表现不一的经济数据,仍令投资者预期中国将出台政策行动应对经济放缓,进而帮助日股延续上涨动能.

日经指数.N225收高1.1%至8,978.60点,站上200日移动均线切入位8,956.20点.该股指本周迄今累计上涨5%,若周五收在9,972.94点之上,则将创下12月以来最大单周涨幅.

市场分析师称,日本央行决定保留弹药,暂不出台更多货币宽松举措,符合市场预期,应该不是刺激日经指数午后涨势加速的原因.日经指数曾短暂升破9,000点的重要心理关口.

"我看不出有什么强烈理由,何以日本央行决定与市场预期相符,未推出任何宽松举措,但却在股市引发买盘,"Jefferies日本股票专家芬克称.