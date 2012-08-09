〔日本股市〕日经指数连涨四天收高1.1%,受中国宽松政策憧憬支撑(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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路透东京8月9日电---日本股市日经指数周四连续第四天上扬,此前中国公布表现不一的经济数据,仍令投资者预期中国将出台政策行动应对经济放缓,进而帮助日股延续上涨动能.
日经指数.N225收高1.1%至8,978.60点,站上200日移动均线切入位8,956.20点.该股指本周迄今累计上涨5%,若周五收在9,972.94点之上,则将创下12月以来最大单周涨幅.
市场分析师称,日本央行决定保留弹药,暂不出台更多货币宽松举措,符合市场预期,应该不是刺激日经指数午后涨势加速的原因.日经指数曾短暂升破9,000点的重要心理关口.
"我看不出有什么强烈理由,何以日本央行决定与市场预期相符,未推出任何宽松举措,但却在股市引发买盘,"Jefferies日本股票专家芬克称.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。